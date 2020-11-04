Банк «Санкт-Петербург» компенсирует 100% налогов, уплаченных в бюджет самозанятым гражданином, бонусами «Ярко», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для этого нужно быть обладателем действующей карты банка или заказать новую, подключиться к бонусной программе «Ярко», указать карту банка в приложении «Мой налог» для ведения деятельности и уплаты налога», — говорится в релизе.

Пользуясь картой для оплаты товаров или услуг, клиент получает до 30% стоимости покупок бонусами «Ярко». Далее этими бонусами можно возместить 100% уплаченного налога.

Кроме того, банк «Санкт-Петербург» до 31 декабря 2020 года проводит акцию «Ваши налоги берем на себя». В рамках акции банк начислит 1 тыс. дополнительных бонусов «Ярко» первым 3 тыс. клиентов, которые в период проведения акции впервые совершат оплату налога на профессиональный доход (МСС 9311) с использованием реквизитов карты банка.