В сентябре резко ускорился рост среднего значения персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени (на 12 баллов) вырос средний ПКР держателей кредитных карт. Для заемщиков, имеющих другие виды кредитов, месячный рост составил 5 баллов.
Тенденция связана с кредитной политикой банков, которые ужесточают подход к потенциальным клиентам, одобряя заявки тем из них, у кого более высокое значение ПКР. Окончание в сентябре периода кредитных каникул может отрицательно отразиться на среднем значении рейтинга. Заемщикам необходимо будет вновь вернуться к исполнению графика платежей, что для многих может стать проблемой.
Дальнейшая динамика среднего значения ПКР во многом будет зависеть от восстановления платежеспособности заемщиков, воспользовавшихся правом на каникулы.
По словам главы ВТБ Андрея Костина, основные вызовы для банка и его клиентов, связанные с закрытием экономики, преодолены.