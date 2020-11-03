Московская биржа с 9 ноября расширяет перечень инструментов вечерней торговой сессии на фондовом рынке. Помимо операций с акциями российских и иностранных эмитентов, инвесторы смогут совершать сделки с биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) и Exchange Traded Funds (ETF), говорится в сообщении торговой площадки.



На первом этапе планируется допустить к торгам 18 инструментов: 15 ETF и три БПИФа. Уточняется, что ставки риска и возможность открытия коротких позиций по указанным бумагам на вечерней сессии будут такими же, как на основной торговой сессии.

Следующий этап допуска биржевых фондов к вечерним торгам планируется в конце 2020 — начале 2021 года.

Вечерняя торговая сессия стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года. Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на рынке в октябре 2020-го достигла 6,2%.