Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает, что предлагаемый социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими соответствующими социальными налоговыми вычетами, установленными Налоговым кодексом РФ.

То есть у налогоплательщиков появится возможность получить обратно до 15,6 тыс. рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег.



Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечают в Кабмине.