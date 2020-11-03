«ДОМ.РФ» успешно завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,2 млрд рублей, эмитентом которых является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Ставка купона по итогам размещения составила 5,2% годовых, сообщает пресс-служба компании.



«ИЦБ «ДОМ.РФ» выпускаются на программной основе в рамках инфраструктуры «ДОМ.РФ» и обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря стандартизации выпусков и наличию поручительства единого института развития в жилищной сфере», — говорится в релизе.

Это первый выпуск ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» (ИЦБ «ДОМ.РФ»), обеспеченных ипотечным портфелем Газпромбанка. В 2019 году «ДОМ.РФ» и Газпромбанк подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» в объеме до 350 млрд рублей.

Всего в рамках программы ИЦБ «ДОМ.РФ» с декабря 2016 года размещено 22 выпуска объемом более 580 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» составляет более 80% рынка облигаций с ипотечным покрытием и 1,5% от объема всего российского долгового рынка.