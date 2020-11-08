Райффайзенбанк объявляет о старте пятого набора на оплачиваемую стажировку Raiffeisen Evolve. Стажировка будет проходить на протяжении шести месяцев в офисах Райффайзенбанка в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. Программа оплачивается, есть возможность работать неполный рабочий день. К участию приглашаются студенты последних курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры или выпускники последних лет с образованием в области финансов, экономики, менеджмента, бизнес-информатики, IT или UX/UI-дизайна.



«Работа с молодыми талантами — одно из приоритетных направлений для нас, — отметила руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка Ольга Полковникова. — Мы ценим свежий взгляд и идеи нового поколения специалистов, поэтому с первых дней в банке доверяем им задачи в наших ключевых проектах».

Особенность стажировки — в индивидуальном подходе к развитию стажеров. У каждого будет возможность выбрать индивидуальный учебный поток и изучать работу разных подразделений банка. Наставники и выпускники стажировок прошлых лет проведут мастер-классы по своим направлениям работы, также будет возможность подключиться к проектам под прямым руководством топ-менеджеров.

«Мы создали в Райффайзенбанке среду возможностей, где легко воплощать идеи, которые изменят к лучшему финансовую сторону жизни людей, — подчеркнул управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — Стажеры участвуют в развитии многих значимых направлений в банке и вырастают в экспертов в своих направлениях. На всех этапах им обеспечена поддержка коллег и наставников, а также свобода проявлять инициативу и воплощать свои идеи».

Стажировка Raiffeisen Evolve проводится в банке с 2016 года. Ежегодно 70% ее выпускников остаются в Райффайзенбанке на постоянную работу.

Выбрать направление и подать заявку можно до 23 ноября на сайте программы .