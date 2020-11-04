Более 66% заемщиков российских микрофинансовых организаций признались, что их доходы в 2020 году упали. Такие результаты показал опрос клиентов МФО, проведенный онлайн-сервисом займов GreenMoney в октябре 2020 года. В исследовании приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов РФ.

Так, 36,8% опрошенных заявили, что в октябре они получали меньше денег, чем в начале года. А почти треть (29,4%) признались, что их доходы упали до нуля. У 14,7% доходы в 2020 году не изменились, а у 19% заемщиков российских МФО доходы за десять месяцев этого года выросли.

«Коронавирусная инфекция и спровоцированный ею локдаун нанесли ощутимый удар по гражданам, занятым в сферах торговли, общепита, охранных услуг. Это одни из самых незащищенных слоев населения с невысокими доходами. Многие из них являются постоянными клиентами МФО. Сокращение работников и снижение зарплат в этих сферах стало определяющей причиной падения уровня доходов большинства клиентов МФО. Для того чтобы снизить риски, основные игроки рынка были вынуждены весной ужесточить скоринг», — сказал генеральный директор GreenMoney Андрей Луцык.