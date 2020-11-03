Банк России установил официальные курсы валют с 4 ноября.

Курс доллара понизился на 57,43 копейки, составив 80,0006 рубля (80,5749 рубля на 3 ноября). Курс евро снижен на 41,23 копейки, до 93,3447 рубля (с 93,757 рубля на 3 ноября).

На Московской бирже на 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 74 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 52 копейки, валюты стоят 79,81 и 93,26 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 79,65—80,4 рубля за доллар и 93,07—93,78 рубля за евро.