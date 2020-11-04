Банк «Открытие» предложил клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию «Топливо дешевле с бизнес-картой Visa». Оплачивая заправку бизнес-картой Visa банка «Открытие», предприниматели смогут сэкономить до 30% своих затрат на топливо, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Период проведения акции — со 2 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.



«Чтобы воспользоваться акцией, клиенту надо оформить традиционную пластиковую или виртуальную бизнес-карту Visa и привязать ее к приложению Benzuber. Заправляясь на АЗС, оплачивать топливо картой и получать совокупную скидку до 30%. В акции участвуют более 4 500 АЗС по всей стране», — говорится в релизе.

В момент совершения операции клиенту сразу предоставляется скидка 5%. По итогам ежемесячной активности совершения операций по карте ему начисляется до 5% кешбэка на счет в банке. Кроме того, в мобильном приложении автоматически выгружаются документы для возврата НДС в размере 20%.