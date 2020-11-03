Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить действие налоговых льгот для социально значимых предприятий до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба мэра столицы. На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели проект закона о внесении изменений в налоговое законодательство в связи с обсуждением проекта бюджета города на 2021—2023 годы, говорится в сообщении. Документ внесут на рассмотрение в Московскую городскую думу.

Так, до 31 декабря 2025 года планируется продлить действие льготы по налогу на имущество для океанариумов, крупнейшим из которых является «Москвариум» на ВДНХ, что снизит в четыре раза налог на площади океанариумов, не сданных в аренду. Сэкономленные средства можно будет направить на финансирование социальных, образовательных и научных программ, а также на обеспечение льготных условий посещения для детей, инвалидов и пенсионеров. До этой же даты сохранят льготу по налогу на имущество для объектов Московского центрального кольца.

«Согласно законопроекту, жилые помещения, гаражи и машино-места, нежилые объекты на земельных участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, а также объекты незавершенного строительства в собственности организаций (юрлиц) переводятся на налогообложение от кадастровой стоимости. Такое решение позволит предотвратить оформление элитной недвижимости в собственность организаций с целью избежать уплаты налога на имущество физических лиц», — сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Также предлагается внести изменения в законы «О патентной системе налогообложения» и «О транспортном налоге» — не потребуется повторно подавать заявления и дублировать документы, дающие право на льготу по транспортному налогу, в случае если это делалось ранее. Стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан в 2021 году планируется оставить на уровне 2020 года (5 341 рубль в месяц).