Требования властей к работодателям о предоставлении личных данных сотрудников, работающих удаленно, нарушают закон, считает зампредседателя Совета при президенте России по правам человека Ирина Киркора.



Согласно октябрьскому указу мэра Москвы Сергея Собянина, из-за усложнения ситуации с коронавирусом работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Указ требует от работодателей еженедельно передавать властям номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на «удаленку».

«Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым законодательством, и работодатель является оператором персональных данных своего сотрудника, и передавать в той форме еженедельно, как требует указ главы субъекта, удивляет тем, что там нужно номер телефона, социальную карту — то есть максимальная информация... Ограничительные меры о предоставлении персональных данных осенней волны, они неадекватны», — сказала Киркора на форуме «Сообщество».

По ее словам, «в сложившейся ситуации достаточно было бы передавать списки сотрудников, которые переходят на дистанционную форму работы».

«Предоставление номера телефона, номера карт является, на мой взгляд, нарушением закона «О персональных данных» и прав граждан на личное пространство», — отмечает Киркора.

По ее мнению, возможные перегибы весной были допустимы из-за непонимания происходящего, но за лето было необходимо сделать выводы.