Российские туроператоры во время первой недели повторной акции продаж туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж туров по стране и оценили ее как феерическую, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, количество бронирований туров с кешбэком у многих компаний увеличилось на 50—60% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

Ломидзе отметила, что во время второй недели был отмечен заметный спад интереса среди потребителей. Она считает, что на динамике продаж второй недели сказались ухудшение эпидемиологической ситуации, многочисленные предупреждения и ограничения, которые вводили разные регионы России.

«Спрос по кешбэку будет идти волнообразно. Первая неделя была очень успешной, потом пошел небольшой спад, сейчас начинается опять активизация, но мы думаем, что вторая акция кешбэка будет, безусловно, успешнее, чем была первая в августе. Однако мы видим горячее желание россиян поехать на новогодние каникулы хоть куда-нибудь, просто сменить картинку и верим, что эта потребность обязательно реализуется через покупку тура», — резюмировала представитель АТОР.

Бизнес предлагает продлить туристический кешбэк до конца мая 2021 года В условиях ухудшения эпидемической ситуации глубина продажи туров достигла минимума.

Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее — от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тыс. рублей.