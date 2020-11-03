Собственное решение СберБанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно для всех держателей карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. Об этом сообщили во вторник в «Сбере», уточнив, что SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых точках, оснащенных POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard, — для этого нужно только мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и привязанная к нему карта Mastercard от «Сбера».

Для популяризации нового бесконтактного способа оплаты СберБанк и Mastercard запустили совместную акцию «Всё в ваших руках» , которая проходит до 29 ноября 2020 года. Клиенты, оплачивающие бесконтактно покупки смартфоном при помощи сервиса SberPay с привязанной к нему картой Mastercard, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо», а пять победителей смогут получить 1 млн бонусов.

В СберБанке подчеркивают, что при бесконтактной оплате покупок через SberPay клиент может больше не носить с собой карту и не устанавливать дополнительных приложений на смартфон (все есть в «СберБанке Онлайн»). Плата за пользование SberPay не взимается. Расплачиваться с помощью SberPay можно через любые Android-смартфоны (версии 7.0 и выше с NFC), в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, на которых отсутствуют Google-сервисы.



Напомним, СберБанк запустил систему платежных сервисов SberPay в июле этого года. На первом этапе офлайн-оплата была доступна по картам Visa.