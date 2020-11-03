ВТБ и АО «Татэнерго» подписали крупнейшее в истории компании кредитное соглашение на общую сумму 36 млрд рублей сроком на 16 лет. Об этом во вторник сообщили в банке.

Финансирование будет направлено на реализацию проекта модернизации Заинской ГРЭС — ключевого объекта энергетической инфраструктуры Татарстана.

Проект реализуется в рамках правительственной программы модернизации тепловой электроэнергетики. Вопрос участия в финансировании проекта также рассматривает «ВЭБ.РФ» в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».

«Реконструкция Заинской ГРЭС будет осуществляться путем сооружения самой мощной в России парогазовой установки производства General Electric с установленной мощностью 858 МВт и беспрецедентной эффективностью работы — КПД составит 65%», — отмечается в релизе ВТБ.

Компания «Татэнерго» уже осуществила первую выборку доступного транша кредита банка для оплаты работ подрядчика по проекту в рамках контракта с фиксированной ценой по сооружению электростанции «под ключ».



Как рассказал в этой связи первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, за последние два года банк профинансировал строительство более чем 200 МВт мощностей солнечных станций в Астрахани и Забайкалье и более чем 300 МВт мощностей ветропарков в Ростовской области.