Альфа-Банк объявляет о первом за четыре года глобальном обновлении своего мобильного приложения. «Значительно переработаны дизайн, интерфейс, функциональность приложения в соответствии с UX/UI-исследованиями и опросами клиентов», — отмечается в релизе кредитной организации.

Как уточняется, 3 ноября приложение появилось у первых 100 тыс. клиентов Альфа-Банка, а к 16 ноября новую версию получат все клиенты.

«В этом году мы полноценно включили клиентов в процесс разработки обновления, и нам удалось реализовать все, о чем они просили», — комментирует директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Новое приложение подстраивается под пользователя. Главный экран превратился в конструктор из блоков-виджетов: их можно добавлять, убирать и менять местами. Важное можно поставить в самый верх, а наименее нужное — скрыть.

Самое необходимое собрано в разделе «Мои продукты»: не только счета и карты, но и кредиты, ипотека и инвестиции. Карты видно сразу, а все счета, привязанные к карте, сгруппированы в раскрывающемся списке под ней. Еще одна функция раздела — общий баланс: клиент сразу видит, сколько всего у него денег на всех счетах, в рублях и в валюте.

Переводы теперь объединены по типам: по номеру телефона, между счетами, с карты на карту и по реквизитам. Уменьшилось количество действий, так как деньги теперь можно отправлять прямо с главного экрана, подчеркивают в Альфа-Банке.

История покупок теперь видна на экране карты, к ней можно применить фильтры по периоду и типу операций. В истории указаны адрес, название и логотип магазина для каждой покупки, сколько «Альфа-баллов» начислено. Денежный перевод можно повторить, внеся нужные изменения.



Чтобы принять участие в дальнейшей разработке приложения Альфа-Банка, нужно зайти на страницу https://alfa.link/newapp и оставить комментарий в специальной форме.