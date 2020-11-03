Основные фондовые торги в РФ завершились в ощутимом плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,79% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 786,42 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,63% — к отметке 1 108,15.

Акции СберБанка прибавили в цене 2,67%, «Газпрома» — 1,81%, «ЛУКОЙЛа» — 1,74%, «Полюса» — 1,66%, МТС — 0,68%, «Норильского никеля» — 0,65%, «Яндекса» — 0,16%. Котировки бумаг «Магнита» снизились на 1,45%, Mail.ru — на 0,49%, Московской биржи — на 0,45%.



«Российский рынок сегодня отскакивает вверх на фоне сильной внешней динамики, а также, вероятно, закрытия коротких позиций перед промежуточным выходным днем, — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. — Мировые площадки к вечеру торгуются в «зеленом» настроении… Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets демонстрирует устойчивость к риску (до плюс 1,5%). Нефть вышла из пике и показывает довольно внушительный отскок со 35,7 доллара накануне до 40,4 доллара сегодня днем».

По мнению эксперта, во второй половине недели поддержку рынку могут оказывать «отдельные тактические покупки игроками перепроданных компаний, а также начало возвращения нерезидентов в российские активы».



«Российский рынок находится в позитиве, повторяя динамику мировых бирж: американские, европейские и азиатские рынки сегодня также в «зеленой зоне». Причинами является отчетность компаний за III квартал (цифры снижения оказались меньше прогнозов), а также ожидание победы Джо Байдена на выборах в США. Инвесторы считают, что победа этого кандидата станет стимулом для роста экономики и фондовых рынков. По опросам общественного мнения, Дональд Трамп проигрывает сопернику 10 процентных пунктов», — пишет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.