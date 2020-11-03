Рубль заметно усилил позиции к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 79,21 рубля, что на 1,34 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 92,91 рубля (минус 87 копеек).

С начала торгов было проведено 58,2 тыс. сделок с долларом на 3 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с евро на 280 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 79,05—80,4 рубля за доллар и 92,68—93,78 рубля за евро.



«Отечественная валюта после провала в понедельник укрепилась относительно доллара и евро на фоне осторожного оптимизма мировых фондовых рынков. Факторами поддержки также выступили рекордное размещение Минфином ОФЗ (на 427,7 млрд рублей — 21,4% от плана на IV квартал) и растущие котировки нефти», — комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Во вторник доллар корректировался на большинстве валютных площадок после глобального укрепления накануне, вызванного страхами инвесторов перед повторными локдаунами», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, большинство валют развивающихся рынков «провели весь день в плюсе», в том числе один из лучших результатов демонстрировал российский рубль.

«Тем не менее в ближайшие дни волатильность на глобальных площадках может вновь усилиться под влиянием двух ключевых событий: президентских выборов в США и заседания ФРС. Кроме того, после небольшой паузы рынки могут вновь начать отыгрывать негатив от статистики заболеваний коронавирусом и усиления ограничений в европейских регионах», — предупреждает эксперт.

