Темпы роста мировой экономики могут никогда не вернуться к докризисным значениям. Об этом, как передает ТАСС, заявил старший экономист Всемирного банка Патрик Кирби в рамках Международного биржевого форума.

«Восстановление глобальной экономики будет, но будет очень медленным. Мы считаем, что еще пару лет мы будем оставаться ниже территории 2019 года, а на темпы роста, которые были до этого, не выйдем... никогда», — отметил Кирби.

Он добавил, что ситуация, наблюдаемая в настоящее время во многих странах мира, несмотря на положительные результаты III квартала, во многом сравнима с «тяжелейшими» последствиями кризиса 2008—2009 годов.



Кирби также выразил мнение, что, поскольку во многих странах началась вторая волна пандемии коронавируса и глобальное восстановление будет относительно медленным, центральные банки будут вынуждены сохранять низкие ключевые ставки.