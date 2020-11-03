Ozon может провести IPO на Мосбирже в одно время с размещением на NASDAQ или сразу после него, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее о том, что Ozon рассматривает возможность получения листинга для размещаемых в ходе IPO в США американских депозитарных расписок и на Московской бирже, агентству Reuters сообщили три источника. По их словам, это будет технический листинг без предложения дополнительных акций.

«Компания хотела бы, чтобы акции стали доступны для розничных инвесторов на МОЕХ либо одновременно с американским размещением, либо максимально быстро после него», — сообщил собеседник ТАСС. Источник указывает, что ведущим организатором будет «Ренессанс Капитал».



Онлайн-площадка Ozon подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует размещение на NASDAQ Global Select Market; объем размещения, как считают аналитики финансового рынка, может составить не менее 500 млн долларов. В самом проспекте не определены количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон. При этом указана номинальная расчетная цена для подсчета размера регистрационного взноса — 100 млн долларов. По данным газеты The Wall Street Journal, Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего — начале следующего года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в 3—5 млрд долларов.