Шанхайская фондовая биржа приостановила проведение IPO дочерней компании Alibaba — Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в истории. IPO в Гонконге также приостановлено. Об этом сообщила сама Ant Group в раскрытии на Гонконгской бирже, передает РБК .

Ant Group принадлежит платежный сервис Alipay. Он занимает 50% рынка в Китае. По всему миру им пользуются свыше 1 млрд человек. Помимо этого финтех предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, занимается кредитованием и управляет активами.

Компания указывает, что получила уведомление от регулирующих органов КНР о том, что листинг ее акций на площадке Star Market (часть Шанхайской фондовой биржи, китайский аналог NASDAQ) был приостановлен, поскольку компания может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. Это связано, в частности, с недавними изменениями регулирования в сфере финтеха, указывает Ant.

Представитель Alibaba отметил, что компания поддержит Ant Group, чтобы финтех мог «адаптироваться к меняющейся нормативно-правовой базе и принять ее», передает CNBC. «Мы полностью уверены в способности коллег из Ant Group делать хорошую работу. Общество возлагает большие надежды на Alibaba. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы не только оправдать, но и превзойти ожидания и выполнить свои обязательства перед обществом», — сказал он.

Ant в своем заявлении указала, что планирует как можно скорее вернуть средства, собранные от инвесторов, которые подписались на ее IPO.

Ant Group планировала провести двойной листинг своих акций — на Шанхайской бирже и в Гонконге. Размещения должны были пройти 5 ноября.

На прошлой неделе компания определилась с ценой двойного листинга своих акций. На Шанхайской фондовой бирже бумаги должны начать торговаться по 68,8 юаня (10,27 доллара) за акцию, на фондовой бирже Гонконга — по 80 гонконгских долларов (10,32 доллара США) за бумагу. Капитализация Ant Group в результате листинга может составить 320 млрд долларов.

Планы по привлечению 34,4 млрд долларов делали IPO Ant Group крупнейшим в истории. Предыдущий рекорд был установлен крупнейшей в мире нефтяной компанией Saudi Aramco, разместившей в декабре прошлого года акции на 29,4 млрд долларов.

Накануне, 2 ноября, представители Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг, Народного банка Китая и других регуляторов провели встречу с основателем Alibaba Group Джеком Ма и топ-менеджерами Ant Group. Как пишет Reuters, встреча состоялась после того, как китайские власти опубликовали новый проект правил онлайн-микрокредитования.



В конце октября Ма выступил с критикой в отношении китайских и зарубежных финансовых регуляторов. Он назвал Базельские соглашения, которые регулируют банковскую сферу, «клубом для стариков». Кроме того, Ма заявил, что подобные правила сдерживают инновации. По его мнению, инноваций без рисков не существует.