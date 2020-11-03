СберБанк может разработать систему на основе искусственного интеллекта для распознавания COVID-19 по кашлю. Об этом сообщил ТАСС первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

«Возможности и компетенции лаборатории «Сбера» по искусственному интеллекту позволяют уже сейчас создать систему, алгоритмы которой смогут распознать «ковидный» кашель», — цитирует Ведяхина пресс-служба банка.

При этом первый зампред «Сбера» указал, что для создания подобной системы определения COVID-19 потребуется собрать записи кашля нескольких тысяч пациентов. «Важно отметить, что эта база данных (обучающая выборка) должна содержать записи пациентов с широким спектром респираторных заболеваний, чтобы дать возможность системе осуществлять дифференциальную диагностику. Иначе системе невозможно будет верить и она сможет принять за коронавирус другие респираторные заболевания», — пояснил Ведяхин.

Также топ-менеджер добавил, что «Сбер» сейчас активно участвует в ИИ-трансформации медицинского направления и искусственный интеллект может существенно облегчить задачу врачу, не подвергая его жизнь неоправданному риску.



Ранее на сайте телерадиовещательной корпорации ВВС сообщалось, что ученые Массачусетского технологического института разработали алгоритм определения людей с COVID только по звуку их кашля. При этом система смогла в 98,5% случаев определить заболевших коронавирусом среди людей, получивших официальный положительный результат теста на COVID-19, и в 100% случаев у тех, у кого не было других симптомов.