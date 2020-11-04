Клиенты инвестиционной компании «Финам» получили возможность пополнения брокерского счета по Системе быстрых платежей (СБП). Это безопасное зачисление денежных средств без комиссии с реквизитов сторонних банков с помощью QR-кода и займет всего несколько минут, сообщает пресс-служба компании.

«Функционал СБП доступен инвесторам круглосуточно по рабочим дням недели. С помощью системы можно перевести сумму до 600 тыс. рублей, комиссия за прием таких платежей не взимается. Срок зачисления средств на брокерский счет обычно составляет не более пяти минут с момента подтверждения банком — участником СБП», — говорится в релизе.

Чтобы перевести деньги с помощью СБП, необходимо выбрать в личном кабинете счет для пополнения и ввести необходимую сумму, сформировать QR-код, после чего с помощью мобильного приложения другого банка отсканировать его и подтвердить операцию в банке-отправителе.

Одним из главных преимуществ пополнения через СБП, наряду со скоростью зачисления и отсутствием комиссий, является безопасность операций: QR-код не содержит персональных данных, таких как Ф. И. О. клиента или номер брокерского счета. Воспользоваться уникальным QR-кодом можно только один раз.