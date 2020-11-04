Россияне, которые работают удаленно, лояльнее относятся к переработкам, чем те, кто трудится в офисе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, отношение к сверхурочной работе у большинства сотрудников осторожное. Безапелляционной позиции «работать нужно исключительно в рабочее время» чуть чаще придерживаются те, кто продолжает ходить на работу: 40% против 34% сотрудников на «удаленке» из-за COVID-19 и каждого третьего россиянина, работавшего дистанционно и до коронавируса. Мнение о том, что «иногда можно и задержаться, но лучше не делать это нормой жизни», чуть чаще разделяют обе группы удаленных работников: по 59% против 54% среди сотрудников, которые работают на территории работодателя.



Работать после окончания рабочего дня сотрудникам на «удаленке» приходится чаще: среди тех, кто продолжает ходить на работу, каждый пятый никогда не задерживается сверх рабочего времени, среди дистанционных сотрудников таковых 11—12%.

Отмечается, что при этом работающие удаленно экономят время после работы, не тратя его на дорогу.

Однако те, кого компании вывели на «удаленку» из-за COVID-19, пока не сумели выстроить столь же эффективный баланс работы и личной жизни, как те, кто работал так и до пандемии коронавируса. Среди россиян, которые сегодня трудятся на «удаленке» из-за COVID-19, личные дела за день успевают сделать 48%, примерно таков же процент и среди работающих в офисе (49%). Но вот среди тех, кто работал на «удаленке» и до пандемии, число респондентов, которые успевают переделать все личные дела за день, гораздо выше — 66%.