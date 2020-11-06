Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Заубер Банк изменил процентные ставки по вкладу «Стабильный». Теперь депозит в сумме от 100 тыс. рублей на 181 день можно оформить под 5,2% годовых (ранее — под 5,5%). Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Вклад предназначен для клиентов, имеющих в банке депозиты, закрытые по сроку не ранее 1 июля 2020 года.

ВТБ ввел новый вклад «Новогодний». Вклад открывается от 30 тыс. рублей при обращении в отделение банка и от 1 тыс. рублей — при открытии онлайн. Срок депозита — 121 день. Базовая процентная ставка — 4,28% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка составит 5,3%. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

Внешфинбанк повысил ставки по трем вкладам в рублях. Доходность депозита «Стабильность» (от 5 тыс. рублей на 92, 182, 350 дней) составит 4,65—4,75% годовых (ранее — 4,45—4,65%), а вклада «Надежный» (от 1 тыс. рублей на 32 дня) — 4,8% годовых (вместо 4,25%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Оптимальный» (от 10 тыс. рублей на 350 дней) оформляется под 4,7% годовых (прежде — под 4,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

ББР Банк ввел новый вклад «Инвестиционный». Он открывается при приобретении в банке инвестиционного продукта «Гарантированная защита» с готовыми инвестиционными стратегиями. Размер взноса во вклад и в инвестиционный продукт — не менее 100 тыс. рублей. Срок вклада — 91, 181 или 367 дней. Процентная ставка зависит от срока размещения денежных средств в инвестпродукт, от срока вклада и от величины вложения в инвестпродукт относительно суммы вклада. При размещении денежных средств в инвестпродукт на три года и размере вложения в 100—199,99% суммы вклада процентная ставка составит 4,5—5% годовых, а при размере от 200% — 5—5,5%. При размещении денежных средств в инвестпродукт на пять лет и размере вложения в 100—199,99% от суммы вклада процентная ставка составит 4,8—5,3%, а при размере от 200% — 6—6,5% годовых.

Альфа-Банк предлагает 6% годовых по накопительному «Альфа-Счету» в рублях за первые два месяца хранения средств. Никаких дополнительных условий, пополнять и снимать можно без ограничений и потери ранее выплаченных процентов. Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем «Альфа-Счетам» в рублях: для премиальных клиентов — до 10 млн рублей, для остальных — до 1,5 млн рублей.

Костромаселькомбанк предлагает новый вклад «Теплый ноябрь». Депозит открывается в сумме от 500 тыс. рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка составляет 5,6% годовых. Дополнительные взносы принимаются без ограничений. Допускаются расходные операции в пределах неснижаемого остатка, равного 300 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

НИКО-Банк ввел вклад «Подарок». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей сроком на 732 дня. Процентная ставка начисляется двумя периодами: с первого по 366-й день — 5%, с 367-го по 732-й день — 3% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

НС Банк запустил вклад «Перспективный». Сроки депозита — 181, 365 и 732 дня. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,4 млн рублей. Проценты с первого по 90-й день начисляются по ставке 4,75%, с 91-го по 181-й день — 5%, со 182-го по 365-й день — 5,25%, с 366-го по 732-й день — 5,5% годовых. Средняя годовая процентная ставка на 181 день составит 4,88%, на 365 дней — 5,06%, на 732 дня — 5,28%. Пополнение допускается в течение первых 90 дней срока действия депозита.

Юг-Инвестбанк ввел два новых вклада — «Лучший выбор» и «Основной». Депозит «Лучший выбор» открывается на 550 дней под 4,7% годовых. При досрочном расторжении договора проценты до 90 дней (включительно) выплачиваются по ставке вклада до востребования, с 91-го по 270-й день — 4,2%, с 271-го по 549-й день — 4,5% годовых. Срок депозита «Основной» составляет 730 дней. Проценты начисляются по периодам: за 365 дней (включительно) нахождения денежных средств во вкладе — 4,8%, с 365-го по 730-й день — 4,3% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,55% годовых.

Энерготрансбанк предлагает новый вклад «Юбилейный». Он открывается на 330 и 530 дней. Доходность составит 4,75% и 5% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Возможны расходные операции до 30% от суммы депозита на момент открытия. При открытии онлайн процентные ставки будут повышены на 0,15 процентного пункта.

ФорБанк предлагает вклад «Проценты вперед». Срок депозита — 367 дней. Минимальная сумма — 1 млн рублей, максимальная — 10 млн рублей. Доходность составит 4,5—4,75% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.