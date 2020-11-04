1 413 заявок на приобретение кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова все еще остаются нерассмотренными в МВД Республики Кипр, хотя действие схемы выдачи так называемых «золотых паспортов» официально отменено в стране с 1 ноября. Об этом сказано в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

«С завершением программы 1 ноября 2020 года МВД сообщает, что у него на рассмотрении находятся 691 заявка от инвесторов и 722 заявки от иждивенцев», — говорится в этом заявлении.

Министерство также дало ответ на утверждения газеты Haravgi о том, что правительство Кипра якобы попыталось ввести в заблуждение Европейскую комиссию относительно числа лиц, натурализованных в рамках данной инвестиционной программы. «Министерство внутренних дел сообщает, что с 2013 года по 17 августа 2020 года через центры обслуживания граждан натурализовались 3 147 человек, вложивших средства в республику, и 3 177 человек из числа их иждивенцев», — отмечается в сообщении ведомства.

Начиная с августа, телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием «Кипрские бумаги», старавшуюся доказать, что МВД Кипра, вопреки положениям национального законодательства, предоставляло «золотые паспорта» лицам, в том числе и гражданам РФ, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок. 12 октября Al Jazeera показала в эфире видеосюжет о том, как тогдашний председатель палаты представителей Кипра Димитрис Силлурис вместе с парламентарием от Прогрессивной партии трудового народа Кипра Христакисом Йованисом выразили готовность посодействовать получению кипрского гражданства некоему китайскому инвестору, якобы осужденному на семь лет тюрьмы за отмывание денег. На следующий день после показа данного сюжета совет министров Кипра, собравшись на экстренное заседание, принял решение прекратить с 1 ноября действие схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции.