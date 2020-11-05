Кредитные организации стали активно выпускать цифровые карты для новых клиентов без подтверждения личности с возможностью хранения на счете не более 15 тыс. рублей, пишут «Известия» . Такой продукт уже предлагают Почта Банк, Тинькофф Банк и банк «Ак Барс», планируют его запустить ВТБ и БКС Банк, рассказали их представители. В перспективе предусмотрен выпуск таких карт через мессенджеры.

Банк «Ак Барс» уже предоставляет своим партнерам из числа финтех-сервисов возможность оформлять карты клиентам без прохождения процедуры идентификации, сообщили в кредитной организации. Достаточно ввести в приложении партнера (например, Lety Bank) свой номер телефона, чтобы получить банковскую карту с лимитом 15 тыс. рублей. Карта токенизируется в смартфоне — покупки делаются через ApplePay, GooglePay или SamsungPay. Среди доступных операции по виртуальной карте: просмотр реквизитов и истории действий, переводы, пополнения, покупки в торговых точках и интернет-магазинах, блокировка через кол-центр и закрытие карты, пояснил представитель банка.

Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно до 1 апреля 2021-го Ранее предусматривался срок до 1 октября 2020 года.

По словам юристов, по «антиотмывочному» закону банк обязан идентифицировать клиента перед открытием счета. Это можно сделать по паспорту в отделении или при встрече с курьером, а также полностью удаленно, если есть слепки лица и голоса гражданина. Функционал анонимных электронных кошельков ограничен — счет без идентификации может использоваться только для оплаты товаров и услуг, снимать наличные с него нельзя. Если указать только номер телефона, то держатель карты может держать на счете до 15 тыс. рублей и расходовать в месяц не более 40 тыс. рублей, рассказали юристы. Если пройти упрощенную идентификацию, лимит повысится до 60 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Граждане по-прежнему стремятся минимизировать физические контакты с сотрудниками в банке и по дороге в общественном транспорте, отметили эксперты. По их словам, многие банки уже давно предоставляют возможность заводить виртуальные карты с ограниченным лимитом для покупок в Интернете, но только для уже действующих клиентов. Открытие счетов без идентификации для сторонних клиентов — это возможность привлечь новых пользователей. Массовое распространение неидентифицированных карт не несет явных рисков для платежной системы страны, считают эксперты.