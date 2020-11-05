Для 5G предложили дополнительный диапазон частот — 6 ГГц (6425—7100 МГц), пишут «Известия» . Научно-исследовательский институт радио (НИИР) до конца 2021 года рассмотрит его для создания сетей пятого поколения. Сейчас НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. Диапазон 6 ГГц — это дополнение, которое позволяет обеспечить большую гибкость для операторов при построении сетей 5G, отметили в НИИР. Загрузка полосы 6 ГГц существенно ниже, чем в диапазоне 3,4—3,8 ГГц, и сравнима с загрузкой в 4,8—4,99 ГГц, предварительно оценили в институте.

В России этот диапазон относится к категории ПР (правительственное использование), так что степень его загруженности — это закрытая информация, указал руководитель лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) на базе Сколтеха по технологиям 5G Виталий Шуб. Частоты 6,42—6,7 и 6,7—7,07 ГГц распределены радиолокационной, фиксированной и фиксированной спутниковой службам, 7,07—7,1 ГГц — подвижной и фиксированной. В 6 ГГц высвобождается большой объем частотного ресурса — 675 МГц. А чем шире полоса, тем выше скорость передачи данных, и это может стать большим плюсом для развития 5G, добавил эксперт.

По словам источников издания в Минобороны, ведомство готово рассмотреть возможность проведения испытаний для запуска сетей 5G в диапазоне 6 ГГц, но только после поступления конкретных предложений и запросов. Позиция военного ведомства по поводу доступности спектра в диапазоне 3,4—3,8 ГГц остается неизменной. Собеседники издания настаивают на том, что этот диапазон критически важен для обеспечения безопасности страны, поэтому развертывание сетей 5G там невозможно.

Минцифры: сети 5G в России будут строиться только на отечественном оборудовании Чтобы реализовать в России такое производство, предусмотрено дополнительное финансирование.

В Tele2 положительно оценили предложение использовать для 5G полосу 6,42—7,1 ГГц, однако на среднюю и дальнюю перспективу. МТС также заинтересованы в оценке степени загрузки этого диапазона для развертывания 5G до Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. В «ВымпелКоме» рассматривают 6 ГГц как дополнительный частотный ресурс к спектру ниже 6 ГГц в перспективе 2025—2030 годов. Это полоса расширения, а не альтернативная полоса, согласились в «МегаФоне». К тому же нет информации о том, что данный диапазон будет «встраиваться» вендорами в пользовательские устройства, добавили в «Ростелекоме».

По словам экспертов, пока такой экзотический диапазон можно рассматривать как дополнительный к 3,5 ГГц или к частотам, которые сейчас используются под LTE в случае их переиспользования под 5G. В перспективе пяти — семи лет получение этого диапазона может быть интересным. Плюс использования диапазона 6 ГГц — потенциально доступная широкая полоса, минус — распространение сигнала на еще более короткие расстояния, чем у 3,4—3,8 ГГц или 4,8—4,99 ГГц.