В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца даже на фоне стагнации сегмента в ряде банков, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют показатели крупнейших ипотечных банков.

По оценке аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, объем выдачи ипотеки может достигнуть 550 млрд рублей. Ранее ЦБ оценил выдачу ипотечных кредитов в сентябре в 503,5 млрд рублей, тем самым обновив рекордный показатель августа более чем на 110 млрд рублей.

По словам руководителя блока «Розничный бизнес» СберБанка Кирилла Царева, в октябре было выдано 120 тыс. кредитов на 281 млрд рублей, что на 8% больше, чем в сентябре. По сравнению с прошлым годом объем вырос в 2,2 раза. В ВТБ в октябре объем выдачи ипотечных кредитов достиг 99,5 млрд рублей, это абсолютный рекорд этого года: на 11% больше объемов в сентябре и в 1,6 раза — показателя прошлого года. Объем выдач в Промсвязьбанке также за месяц обновил рекорд, превысив 10,5 млрд рублей — на 5% выше сентября и почти в 1,7 раза больше прошлогоднего результата. Райффайзенбанк увеличил выдачу до 7,7 млрд рублей, что на 4% больше предыдущего месяца и в 1,5 раза выше прошлогоднего октября.

В качестве причин такого роста ипотечного рынка в сентябре и октябре большинство экспертов называют снижение ставок и реализацию отложенного спроса на вторичном рынке, а также программу льготной ипотеки. К концу года эксперты и участники рынка ожидают замедления темпов выдачи. Основные факторы (отложенный из-за пандемии спрос, снижение ставки ЦБ) постепенно будут терять свое воздействие, считают эксперты.