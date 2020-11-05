Больше половины всех вызовов на мобильные с неизвестных номеров в январе — октябре 2020 года — спам-звонки, пишут «Известия» . В январе — октябре 2020 года 55% всех звонков с неизвестных номеров оказались спамом, следует из данных анонимизированной статистики приложения «Яндекс». Годом ранее нежелательным был каждый второй звонок, или 50% от всех вызовов. По информации «Лаборатории Касперского» за январь — сентябрь, спам-звонков еще больше: 63% от всех вызовов с незаписанных у абонента контактов, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 6,7%.

Из всех нежелательных звонков самую большую долю занимают финансовые и банковские предложения (17% вызовов с незнакомых номеров), рассказали в «Яндексе». На коллекторские обзвоны приходится еще 7%, на предложения от телекома — 4%. Еще 2% от всех вызовов занимают навязчивые опросы, другая реклама — 14%, а неопределенный негатив — 11%.

Компания «МТС» увидела угрозу тайне связи в проекте по борьбе с телефонным спамом Согласно законопроекту, предлагается создать систему проверки сведений о телефонном спаме и дать абонентам право обращаться к операторам с заявлением о подобных случаях.

У МТС есть своя антифрод-система, которая блокирует подменные номера, когда злоумышленник подставляет короткий номер банка и пытается ввести жертву в заблуждение, рассказали в компании. По похожему принципу созданы и функционируют системы для СМС-сообщений, голосовых и финансовых услуг. Также службы компании самостоятельно отслеживают все подозрительные номера. В «ВымпелКоме» тоже действуют автоматизированные антифрод-контроли и системы, которые блокируют спам-вызовы. Как отметили в компании, за сентябрь оператор блокировал более 118 млн таких попыток вызовов. У Tele 2 есть услуга «Черный список», которая помогает заблокировать звонки и сообщения с нежелательных номеров. Также есть бесплатная услуга для блокировки нежелательных СМС-сообщений «Антиспам».

По словам экспертов, телефонные звонки — один из базовых методов социальной инженерии, доля которой в общем объеме мошеннических операций в сегменте кредитно-финансовых организаций неуклонно растет. Увеличение количества спам-звонков связано и с общим ростом уровня мошенничества в стране. Полностью избавиться от нежелательных звонков с помощью антиспам-приложений нельзя, поскольку первые несколько звонков с нового номера нельзя достаточно точно категоризировать. Чтобы блокировать спам, нужна база данных о звонках, а этой информацией владеют только операторы. Кроме операторских спам-фильтров есть приложения для мобильных телефонов, а также встроенные фильтры в Android и iOS. Пока отсеивать нежелательные звонки на 100% не удается, отметили эксперты.