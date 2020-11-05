Мошенники осваивают новый метод звонков клиентам кредитных организаций от имени «службы безопасности банка», пишут «Известия» . Они предлагают потенциальным жертвам установить на смартфон некое «специальное приложение», которое, по их словам, надежно защитит средства. После этого со счетов клиентов пропадают деньги.

По словам основателя и генерального директора интегратора информационной безопасности Angara Сергея Шерстобитова, речь может идти о вредоносной программе, которая перехватывает пароли в процессе их активации. Директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов пояснил, что в действительности на телефон устанавливается одна из популярных и вполне легальных программ удаленного управления телефоном, а знание кода позволяет мошенникам получить полный доступ: запускать приложения, получать доступ к СМС и push-сообщениям. При наличии такого доступа мошенник уже может получить доступ к системе «банк-клиент», запустив, к примеру, процедуру смены пароля.

Другой популярный способ незаконного обогащения — убедить потенциальную жертву мошенничества перевести свои сбережения. По словам Кузнецова, мошенник запрашивает у клиента все данные, необходимые ему для перевода средств с карты на карту, и просит клиента сообщить однократный пароль, который приходит на телефон жертвы для подтверждения операции. Таким образом, жертва сама санкционирует перевод денег мошеннику.

По данным Центробанка, за первые шесть месяцев текущего года активность телефонных мошенников выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Всего регулятор зафиксировал более 360 тыс. несанкционированных операций со средствами граждан на общую сумму примерно 4 млрд рублей. Банки вернули клиентам около 485 млн рублей похищенных денег.

Мошенники часто используют роботов для обмана банковских клиентов Об этом сообщили в кредитных организациях.

Как отметили юристы, низкая доля возврата денег со стороны банка объясняется тем, что люди, по сути, становятся жертвами по своей воле. Клиент подписывает с банком договор, который запрещает передавать конфиденциальную информацию о банковской карте третьим лицам. Если клиент добровольно передал свой пароль кому-то, то кредитная организация снимает с себя ответственность, пояснили юристы.