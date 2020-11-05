Россиянам требуется меньше двух лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке: в январе — сентябре средний срок накопления средств, необходимых для оформления кредита, составил 21 месяц, оценили аналитики «ДОМ.РФ» по просьбе РБК . В 2019 году показатель составлял 19,5 месяца. Минимальный срок для формирования первоначального взноса по ипотеке в этом году составляет 12 месяцев. За это время накопить необходимые средства могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. В этих регионах средний размер ипотечного кредита по итогам девяти месяцев 2020 года составлял 3 млн, 2,6 млн и 3,1 млн рублей соответственно.

Самые крупные ипотечные кредиты оформляют в Москве (в среднем 5,3 млн рублей), Московской области (3,7 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,3 млн рублей), а также на Сахалине (3,6 млн рублей). На первоначальный взнос жителям столицы приходится копить 23 месяца, а петербуржцам — 22. Дольше всего на ипотеку вынуждены откладывать на Северном Кавказе. В 64 регионах России потенциальные заемщики способны накопить первоначальную сумму для ипотеки за 2—2,5 года.

Основные факторы, определяющие скорость накопления первоначального взноса по ипотеке, — доходы населения и динамика цен на жилье. В 2020 году оба аспекта, скорее, играли против будущих заемщиков, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. На фоне кризиса банки не стремились смягчать требования к заемщикам, добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, в следующем году срок сбора средств на первоначальный взнос продолжит удлиняться. Программа льготной ипотеки может дать и обратный эффект: россияне смогут быстрее набирать необходимую сумму для получения кредитов, допускает Лопатин.

Качество ипотеки остается на высоком уровне, отмечает руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, средний уровень первоначального взноса более чем в два раза превышает минимально разрешенный: он составляет более 30% по сравнению с разрешенными 15%. Средняя стоимость квартиры, приобретаемой по программе (за исключением Москвы), составляет 3,5—4 млн рублей, при этом граждане, имея возможность заплатить около 500 тыс. рублей в качестве первоначального взноса, в большинстве случаев платят в два раза больше.