Плановые проверки бизнеса могут разрешить проводить по аудио- и видеосвязи в течение всего 2021 года, пишут «Известия» . Соответствующее постановление разработало Минэкономразвития. Такое предписание уже вводилось ранее, в разгар пандемии, чтобы сократить очное взаимодействие контролеров и предпринимателей. Как отметили в ведомстве, в отличие от весенних антиковидных мер, проект постановления не обязывает контролеров проводить только дистанционные проверки, подчеркнули в Минэкономразвития. Документ лишь дает надзорным органам такую возможность.

Также после вступления в силу закона «О госконтроле» Минэкономразвития предлагает дать возможность заменять плановые выездные проверки, которые могут идти до 20 дней, инспекционным визитом, длительность которого не превышает одного дня. Кроме того, ведомство считает целесообразным в два раза сократить максимальный срок проведения плановой выездной проверки и ограничить его десятью днями.

Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года Мораторий на плановые проверки МСБ введен с конца марта.

По словам экспертов, бизнес всегда выступал за расширение практики дистанционного контроля со стороны органов исполнительной власти, а проект постановления дает возможность протестировать такой формат по всем видам надзора. Также главный плюс отказа от личной встречи, помимо противодействия распространению коронавируса, — снижение коррупционных рисков, отметили эксперты. Они считают, что удаленно можно провести любые проверки, даже пожарной инспекции в формате видеоотчета вместе с план-схемой предприятия.