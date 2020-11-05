Предоставленная субъектам РФ возможность превышать предельные объемы долга и дефицита бюджета на сумму расходов на борьбу с коронавирусом несет в себе риск неконтролируемого роста их долгов, говорится в отчете Счетной палаты.

Отмечается, что субъектам России предоставлена возможность в 2020 году превышать предельные объемы госдолга и дефицита бюджета на сумму расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией. При этом сумма таких расходов неограниченна, а их перечень не конкретизирован.

«По мнению Счетной палаты, данная мера содержит в себе риск неконтролируемого роста государственного долга субъектов Российской Федерации», — подчеркивается в отчете. При этом указывается, что меры правительства, в том числе предоставление субъектам РФ дополнительных межбюджетных трансфертов, способствуют снижению такого риска.

Счетная палата проверила формирование долгов Республики Мордовии и Псковской области. В ходе проверки выяснилось, что эти регионы не справляются с управлением госдолгом: на фоне сокращения общего объема регионального долга в 2017—2019 годы эти регионы, наоборот, нарастили его.



Долг Мордовии увеличился с 2017 года на 27% и достиг к началу текущего года 51,1 млрд рублей, а Псковской области — на 15% до 17 млрд, отметил аудитор Алексей Саватюгин. Одна из причин наращивания долга — низкое качество бюджетного планирования. «При планировании бюджетов и в ходе их исполнения регионами предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов», — пояснил аудитор.

Проверка также показала, что Мордовия и Псковская область не соблюдали положения Бюджетного кодекса. В 2017—2019 годах регионы превысили допустимый уровень дефицита бюджета, а также объемы долга и заимствований. Общая сумма нарушений бюджетного законодательства в Мордовии составила 4,6 млрд рублей, в Псковской области — 1,5 млрд.

«Законодательство РФ не предусматривает ответственность за нарушение указанных требований Бюджетного кодекса. Между тем их нарушение влечет увеличение объемов государственного долга регионов, а также расходов на его обслуживание. Поэтому считаем необходимым предложить правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении ответственности за нарушение ограничений, установленных Бюджетным кодексом», — отметил аудитор.

По словам замглавы Минфина Тимура Максимова, министерство уже занимается этой проблемой, в частности подготовило изменения в Кодексе об административных правонарушениях и в сентябре внесло законопроект в Кабмин.

«Проект предусматривает персонификацию ответственности должностных лиц субъектов РФ, ответственных за принятие решений, идущих в нарушение бюджетного законодательства. Санкциями по данному законопроекту будут как штраф, так и отстранение от должности на определенный срок», — сообщил он.