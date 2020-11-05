Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,67% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 832,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,49% и равнялся 1 124,65 пункта.

Сегодня индекс Мосбиржи попытается вернуться в зону 2 800—2 850 пунктов, считает аналитик ПСБ Роман Антонов. Он учитывает хорошее повышательное движение на мировых рынках и рынке нефти в среду и складывающийся неплохим внешний фон.

«Впрочем, пока рано говорить о том, что нисходящий тренд по российскому рынку акций сломлен. Инвесторы в любой момент могут продажами отыграть объявление о победе Джо Байдена (если это произойдет), который отмечается очень жесткой риторикой в отношении России», — добавляет аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.