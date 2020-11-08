Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) изменил условия по накопительному счету, сообщает пресс-служба кредитной организации. Так, базовая ставка на сумму до 1 млн рублей осталась на уровне 4%, а на остаток свыше 1 млн рублей она поднялась на 1 процентный пункт и составила 4,5%.

Кроме того, теперь владельцы накопительного счета могут получать бонусные ставки, расплачиваясь не только дебетовыми картами УБРиР, но и кредитными. Бонус начисляется на сумму до 1 млн рублей, а расчет суммы выполняется по всем картам УБРиР, имеющимся у клиента.

Также дополнительную бонусную ставку в 0,5 п. п. на всю сумму на накопительном счете по-прежнему получают клиенты, которым на карточный счет в УБРиР зачисляется заработная плата и/или пенсия общей суммой от 10 тыс. рублей в месяц. Таким образом, максимальная ставка по накопительному счету, доступная его владельцу, составляет 6,5%.

В банке напоминают, накопительный счет можно открыть в мобильном приложении УБРиР, пополнение и снятие — без ограничений. При этом проценты выплачиваются каждый месяц и прибавляются к сумме, которая уже находится на счете. Расчет объема покупок по картам и суммы зачислений выполняется за полный календарный месяц, предшествующий месяцу начисления бонусной ставки по накопительному счету.

