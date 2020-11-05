Совокупное состояние десяти богатейших миллиардеров планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на 33 млрд долларов, пишет Forbes . Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Больше других выросло состояние генерального директора Amazon Джеффа Безоса (на 10,5 млрд долларов) и составило 190,6 млрд долларов. Он занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира. На втором месте — владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно со 119,5 млрд долларов (+3,6 млрд долларов). Третье место занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 115,9 млрд долларов (+668 млн долларов).

Состояние богатейших людей мира выросло за три года до 10,2 трлн долларов За несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров упало на 564 трлн долларов, или 6,6%, по сравнению с 2019 годом.

Глава Facebook Марк Цукерберг оказался на четвертом месте. Его состояние выросло на 8 млрд долларов, достигнув 105,5 млрд долларов. На пятой строке рейтинга — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием 93,1 млрд долларов (-547 млн долларов). Глава инвесткомпании Berskhire Hathaway занимает шестое место — 78 млрд долларов (-291 млн долларов). На седьмой позиции сооснователь Google Ларри Пейдж — 77 млрд долларов (+4 млрд долларов). На восьмой — основатель Oracle Ларри Эллисон с состоянием 75,1 млрд долларов (-379 млн долларов).

Рейтинг замыкают сооснователь Google Сергей Брин — 74,9 млрд долларов (+3,8 млрд долларов) и основатель Reliance Industries Мукеш Амбани — 74,1 млрд долларов (+4 млрд долларов).