«Сбер» анонсировал скидки и повышенные бонусы в «Зеленый день». Он состоится 11—12 ноября для частных клиентов и 11—17 ноября — для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В этом году «Зеленый день» пройдет в три этапа:

со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки;

11 ноября, в первый день праздника, на сайте будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках «Сбера» и интересных предложениях;

11—12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы «Сбера» и ее партнеров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы «Сбера»: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе» и прочие.

Отмечается, что в «Зеленый день» со скидкой 20% можно купить квартиру. «При одобренной ипотеке в «Сбере» можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом более чем в 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам «СберСтрахование». Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников «Зеленого дня», — говорится в релизе.

В «Зеленый день» свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь, Xiaomi — до 24% на смартфоны, McDonald's — специальный сет за 99 рублей, «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10% до 25% на популярные товары, «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.