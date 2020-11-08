Модульбанк и Visa запустили цифровую карту для бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это полноценная бизнес-карта в смартфоне. Ее можно оформить за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу начать оплачивать бизнес-расходы или снимать наличные. Карту нельзя украсть или потерять, ее данные надежно защищены», — говорится в релизе.

Среди преимуществ цифровой карты Модульбанка — быстрое оформление онлайн, бесплатный выпуск и обслуживание, все возможности обычной пластиковой карты для бизнеса. Кроме того, предприниматели получают кешбэк до 5% и до 538 тыс. рублей в виде бонусов от партнеров на развитие бизнеса.

Клиенты Модульбанка могут заказать цифровую карту в мобильном приложении банка.

