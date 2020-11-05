Треть россиян (35%) имеют низкий уровень цифровой финансовой грамотности: они не используют цифровые технологии управления финансами и дистанционные банковские сервисы, предпочитают расплачиваться наличными. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ. Эти люди становятся особенно уязвимыми для мошенников, а также под угрозой оказывается их финансовое благополучие: возможности делать сбережения, планировать бюджет, вовремя оплачивать счета.

По состоянию на ноябрь 2020 года индекс цифровой финансовой грамотности россиян составил 26,69 балла из 100 возможных. Почти половина россиян (44%) имеют средний уровень цифровой финансовой грамотности. Чаще к этой группе относятся жители сел, те, кто не пользуется банковскими продуктами, люди с плохим материальным положением и пожилые. Каждый пятый имеет высокий уровень цифровой финансовой грамотности (21%). Чаще всего это молодежь, пользователи банковских продуктов, люди с высоким достатком, жители средних и крупных российских городов.

Согласно исследованию, 6% россиян используют цифровые сервисы при составлении и ведении личного и семейного бюджета и для планирования расходов, 30% отдают предпочтение цифровым каналам для оплаты товаров и услуг, а 65% пользуются цифровым банкингом. Несмотря на то что 78% россиян знают, что такое QR-код, использовать его для совершения платежей готов только каждый четвертый.