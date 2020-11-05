Минфин в ноябре направит на продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 50,1 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в ноябре 2020 года, составляет 50,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 9 ноября по 4 декабря 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,5 млрд рублей», — говорится в релизе.



Напомним, что на октябрь (на период с 7 октября по 6 ноября) Минфин анонсировал продажу валюты в объеме 127 млрд рублей.