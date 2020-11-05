Банк «Зенит» понизил ставки по кредитам на покупку жилья, а также по рефинансированию ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь заемщики могут оформить ипотеку по ставке от 7,99% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 5 млн рублей в других регионах. На приобретение недвижимости на вторичном рынке на меньшую сумму ставка составит от 8,29% годовых.



Также снижен минимальный первоначальный взнос. По программам «Ипотека на новостройки» и «Ипотека по паспорту» он составляет от 10% и от 20% от общей стоимости жилья соответственно. По всем ипотечным программам увеличена максимальная сумма кредита до 30 млн рублей.

Кроме того, банк «Зенит» снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов, полученных в сторонних банках на покупку жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости. При сумме кредита от 7 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 5 млн рублей в остальных регионах действует специальная ставка от 7,99% годовых. На кредиты по другим суммам ставка составляет от 8,29% годовых.

Рефинансирование ипотеки доступно на сумму до 30 млн рублей и на срок до 25 лет. Клиенты могут объединить до пяти кредитных продуктов, оформленных в других банках, включая кредитные карты, авто- и потребительские кредиты.

По государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли клиентам банка «Зенит» ипотека доступна по ставке от 6,3% годовых. Участники накопительно-ипотечной системы для военнослужащих не менее трех лет могут приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99% годовых.



Банк также предлагает стандартную программу кредитования для семей с двумя и более детьми и специальные программы для военнослужащих — участников Накопительной ипотечной системы «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Кредит семейный». Получить кредит со ставкой от 4,9% годовых могут семьи с двумя и более детьми, родившимися с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года.