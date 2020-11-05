Работники смогут с 2021 года включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

По его словам, правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого будут внесены изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

«Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем получить сведения о своем трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг. Использование электронной книжки позволит значительно упростить процедуру трудоустройства или предоставления сведений о своей трудовой деятельности», — заявил Мишустин.