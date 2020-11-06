Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» продолжают формировать свои портфели. В четвертом выпуске подкаста они покупают облигации, а генеральный директор компании «Септем Капитал» Денис Кучкин рассказывает, что это такое и как можно заработать на этом инструменте.



Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

Слушайте подкаст на