Объем наличных средств на руках у граждан и в кассах предприятий к концу 2020 года возрастет примерно до 12,6—12,7 трлн рублей. На начало ноября этот объем составляет порядка 12,3—12,4 трлн. Об этом ТАСС сообщили в Национальном рейтинговом агентстве.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и сохраняющейся вероятностью повторного введения режима нерабочих дней объем наличных средств на руках у граждан и в кассах к концу года еще немного подрастет и составит около 12,6—12,7 триллиона рублей», — отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В агентстве ожидают, что среднемесячный рост объема наличных составит около 150—200 млрд рублей. Темп роста снизится по сравнению с маем и июнем, но будет выше, чем в августе и сентябре, так как граждане и малый бизнес, опасаясь новых ограничительных мер, могут держать подушку наличных средств на черный день.

Управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков напомнил, что, по статистике ЦБ, на 1 октября наличные вне банковской системы превысили 12 трлн рублей, что на 25% больше, чем в начале года.

​Российские граждане и бизнес накопили «под матрасом» рекордные 12 трлн рублей Согласно данным ЦБ, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, по состоянию на 1 октября достиг 12,1 трлн рублей.

«Доля наличных в денежной массе (около 22%) далека от критических значений, но создает риски разрастания теневой экономики, что будет влиять на собираемость налогов в будущем», — считает эксперт.

«Прирост наличной валюты вне банковской системы (на руках у населения) в августе достиг своего максимального значения с конца 2010 года — 28,3% в годовом выражении. В абсолютном значении наличные у населения достигли максимума — 12,1 триллиона рублей», — сказал заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

По словам аналитика, динамика объясняется повышением нормы сбережений у населения, как правило, наблюдаемого в кризисные периоды. Так, во II квартале (наиболее остром периоде этого года) граждане направили на сбережения 10,4% своих доходов против 3% в 2019 году.



При этом эксперт указал, что рост объема наличности послужил одним из драйверов снижения профицита ликвидности в банковской системе в этом году с 2,6 трлн до 0,6 трлн рублей. «На наш взгляд, данная тенденция не является критической, так как банковская система продолжает находиться в профиците, сформированном в предыдущие годы за счет использования средств Резервного фонда», — сказал он.