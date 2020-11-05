Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг существенным ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,69% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 861,39 пункта. Индекс РТС повысился на значительные 5,65% — до отметки 1 170,74.

Котировки бумаг «Яндекса» поднялись на 5,13%, СберБанка — на 4,01%, Mail.ru — на 3,61%, Московской биржи — на 3,28%, «Полюса» — на 2,68%, «Газпрома» — на 2,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,15%, «Норильского никеля» — на 1,23%, МТС — на 1,13%. Акции «Магнита» подешевели на 0,86%.



«Российский фондовый рынок двигается вслед за мировыми площадками, которые дружно перешли в «зеленую зону»: в среду и четверг азиатский, европейский и американский рынок обозначили рост. Это объясняется тем, что ожидаемое событие (выборы в США) наконец-то произошло и уровень нервозности инвесторов снижается. Однако пока сложно прогнозировать, насколько устойчивым окажется этот тренд. Следующие дни покажут, в каком направлении будут двигаться политика и экономика США. По-прежнему для рынков будет иметь большое значение масштаб второй волны пандемии и связанные с этим ограничения, а также баланс спроса и предложения на нефтяном рынке», — комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.