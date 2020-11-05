Рубль значительно укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,88 рубля, что на 2,47 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,89 рубля (минус 2 рубля).

С начала торгов было проведено 78 тыс. сделок с долларом на 3,7 млрд долларов и 9,2 тыс. сделок с евро на 366 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,84—78,82 рубля за доллар и 90,87—92,48 рубля за евро.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко указывает на рост европейских и американских фондовых индексов и снижение индекса доллара. «Похоже, что, вне зависимости от победы того или иного кандидата (на президентских выборах в США. — Прим. Банки.ру), инвесторы рассчитывают на выделение финансовой помощи экономике США», — отмечает он.

По его словам, укрепление показали почти все валюты на развивающихся рынках, а «рубль в этом плане демонстрировал уверенное лидерство на EM, проигнорировав новость о сокращении объема продаж валюты Минфином на ближайший месяц (которое, впрочем, оказалось совершенно несущественным) и довольно скромную динамику нефтяных котировок на общем глобальном фоне (к вечеру цены на нефть торговались почти без изменений)». «Можно предположить, что за последнее время рубль оказался перепроданным из-за чрезмерного давления санкционных рисков», — заключает эксперт.

«Доллар… Его падение привлекло ровно столько же внимания, сколько и рост ранее. Не стоит относиться к биржевой эмоциональной качке серьезно: нужно сначала увидеть, чем же закончатся выборы президента США, и понять, какой будет его политика в отношении нефтяного рынка и России, помимо прочего. Тогда и будет понятно, не оказался ли рубль в ловушке», — предупреждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

