Оператор программы ипотеки с господдержкой под 6,5% — институт развития «ДОМ.РФ» начинает принимать заявки от кредиторов на выделение дополнительного лимита.

После вступления в силу постановления правительства РФ, которое предполагает продление льготной программы до июля 2021 года, финансирование увеличено на 950 млрд рублей. Общий лимит составит 1,85 трлн рублей, уточняется в сообщении «ДОМ.РФ».

В компании напоминают, что программа была запущена по поручению президента РФ в апреле 2020 года как одна из мер поддержки строительной отрасли. По сниженной ставке выдаются кредиты на покупку квартиры в строящемся доме или готового жилья от застройщика. По последним данным «ДОМ.РФ», кредиторами получено 838 тыс. заявлений от россиян, выдано 253,9 тыс. кредитов на 720,3 млрд рублей. Использовано более 80% лимита, установленного до 1 ноября.

«Программа льготной ипотеки продемонстрировала свою эффективность для отрасли и в решении жилищного вопроса для граждан. Спрос на квартиры в новостройках увеличивается, а значит, задача по повышению доступности жилья успешно выполняется. Мы не исключаем, что количество организаций — участников льготной программы возрастет», — отмечает управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.



Кредиторы могут подать заявки через единую информационную систему жилищного строительства — портал «наш.дом.рф». Претендовать на лимит могут не только банки, которым ранее такой лимит установил «ДОМ.РФ». На данный момент в программе участвуют 59 банков и четыре некредитные организации, указано в релизе.