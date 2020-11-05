Российским регионам могут разрешить привлечение дополнительных рыночных ресурсов, но до конца года для исполнения бюджетов им придется больше опираться на безвозмездные поступления из федерального центра, считают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». Как напоминают в НКР, президент РФ недавно поручил правительству не позднее 15 января разработать критерии для ситуаций, в которых субъекты Федерации в 2021 году смогут превышать установленные законом предельные показатели дефицита бюджета и объема государственного долга. Потенциал дополнительных заимствований субъектов РФ составляет, по оценкам агентства, 3,8 трлн рублей, однако реальные возможности по привлечению долга существенно различаются от региона к региону.

В НКР ожидают, что по итогам 2020 года сокращение налоговых и неналоговых доходов регионов может составить до 10% от уровня 2019 года. По оценкам агентства на основе данных об исполнении бюджетов за восемь месяцев, в 2020 году дефицит бюджета будет зафиксирован в 63 регионах, что почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Суммарно дефицит бюджета составит 2 трлн рублей, из которых на Москву придется почти половина — 0,9 трлн. Дефицит столичного бюджета будет профинансирован остатками на счетах в размере 1 трлн рублей, тогда как остатки на счетах всех остальных субъектов Федерации суммарно составляют около 700 млрд. В целом сформированный за 2019 год запас ликвидности и безвозмездные поступления из федерального центра позволят большинству регионов покрыть дефицит 2020 года. В январе — августе безвозмездные поступления возросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,1 трлн рублей.

Вторая волна пандемии грозит замедлить восстановительные процессы в стране и мире и привести к дальнейшему сокращению налоговых и неналоговых доходов, что вынудит субъекты РФ прибегнуть к долговому финансированию бюджетного дефицита. Наибольшие заимствования планирует Москва: правительство города уже готовится выпустить облигации на 396 млрд рублей в 2021 году.

Счетная палата выявила риски неконтролируемого роста госдолга регионов Счетная палата проверила формирование долгов Республики Мордовии и Псковской области.

С учетом уже привлеченного долга максимальная возможная сумма задолженности регионов, исходя из оценок параметров исполнения их бюджетов в 2020 году, может достигать 5,9 трлн рублей. На 1 октября совокупный долг субъектов РФ составлял 2,1 трлн рублей. Таким образом, дополнительные возможности по увеличению долга в целом по региональной бюджетной системе составляют 3,8 трлн рублей. По оценке НКР, эта сумма эквивалентна примерно 40% от совокупных расходов регионов в 2020 году. Указанная оценка максимально возможного дополнительного привлечения регионального долга учитывает действующие законодательные ограничения предельного объема региональных заимствований. Вместе с тем за скобками оставлен потенциал заимствования Москвы, долговой ресурс которой составляет 2,3 трлн рублей при налоговых и неналоговых доходах в 2,4 трлн.

В НКР обращают внимание на то, что не все субъекты РФ обладают возможностью наращивать долговую нагрузку. Такая возможность по итогам 2020 года сохранится у 65 регионов, в то время как 20 регионов лишатся ее из-за нарушения требований Бюджетного кодекса (список приводится в материале НКР ). Практически все из этой двадцатки — дотационные регионы с уровнем долга не менее 70% налоговых и неналоговых доходов, тогда как Бюджетный кодекс в таких случаях ограничивает предельную нагрузку планкой в 50% налоговых и неналоговых доходов.



В начале апреля президент России утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлекать дополнительные заимствования на рынке с целью компенсировать выпадающие доходы и финансировать антикризисные расходы. Однако фактический потенциал наращивания регионального долга был ограничен действующими соглашениями между Минфином и региональными администрациями о реструктуризации бюджетных кредитов. Согласно ограничениям на дополнительные заимствования в этих документах, предельный прирост регионального долга не может превышать 74 млрд рублей. Однако в НКР полагают, что в случае близкого к нулю роста налоговых и неналоговых доходов, а возможно, и их дальнейшего сокращения в 2021 году Минфин будет вынужден ослабить ограничения долговой активности субъектов РФ.