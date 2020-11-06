Власти РФ намерены дать возможность замены в 2021 году плановых проверок бизнеса инспекционными визитами. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов .

«Органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита», — говорится в проекте постановления, разработанном Минэкономразвития.

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей будут уведомлять в течение десяти рабочих дней.

В России предложили проводить дистанционные проверки бизнеса до конца 2021 года Также Минэкономразвития предлагает дать возможность заменять плановые выездные проверки инспекционным визитом.

Также, как отмечено в документе, планируется «установить, что проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи». Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, согласно проекту постановления, не сможет превышать десяти рабочих дней.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект постановления разработан для снижения административной нагрузки в 2021 году на субъекты малого предпринимательства и на хозяйствующие субъекты в целом, а также для создания условий реализации федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Данный закон реализуется в рамках мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).