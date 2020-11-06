Институту государственно-частного партнерства (ГЧП) грозит коллапс из-за поправок Минфина к Бюджетному кодексу, пишут «Ведомости» , ссылаясь на мнение экспертов. Поправки понадобились, чтобы запустить новый инструмент господдержки промышленных проектов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), позволив выделять по ним субсидии на срок более трех лет, но новая редакция кодекса звучит так, что выдавать субсидии по ним можно лишь в объеме, предусмотренном законом о СЗПК.

Юристы бюро «Качкин и партнеры» обращают внимание на то, что даже для объектов обеспечивающей инфраструктуры механизм СЗПК предусматривает возмещение государством не более 50% затрат в размере налоговых поступлений от проекта, а заемное финансирование по СЗПК не компенсируется, что накладывает ограничения на участие в инвестпроектах банков; также возможностями ГЧП и концессий не смогут воспользоваться муниципалитеты.

Формирование нормативной базы для запуска СЗПК завершено До конца этого года планируется заключить 20 пилотных соглашений на 900 млрд рублей.

Муниципалитеты не смогут решать инфраструктурные задачи самостоятельно, если регион, который теперь должен быть стороной соглашения, их не поддерживает в проекте, что грозит приостановкой или сокращением количества проектов в социально значимых сферах, говорит советник Squire Patton Boggs Константин Макаревич. На всех действующих концессиях и проектах ГЧП, где предусмотрен капитальный грант или субсидия на стадии эксплуатации проекта, изменения скажутся негативно: концедент может, ссылаясь на Бюджетный кодекс, отказать в выплате, считает исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

Минфин уверяет, что наличие СЗПК должно стать именно дополнительным основанием для субсидий из бюджета, а субсидии по соглашениям о ГЧП и концессиям эта поправка не затрагивает.